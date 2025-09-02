Parallel (PAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 5.6 Najniža cijena $ 0.623886 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) +0.82%

Parallel (PAR) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, PARtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAR je $ 5.6, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.623886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAR se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Parallel (PAR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.63M Količina u optjecaju 2.24M Ukupna količina 2,240,894.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Parallel je $ 2.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PAR je 2.24M, s ukupnom količinom od 2240894.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.