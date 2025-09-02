Origin Ether (OETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 979.35 $ 979.35 $ 979.35 24-satna najniža cijena $ 4,853.2 $ 4,853.2 $ 4,853.2 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 979.35$ 979.35 $ 979.35 24-satna najviša cijena $ 4,853.2$ 4,853.2 $ 4,853.2 Najviša cijena ikada $ 4,946.76$ 4,946.76 $ 4,946.76 Najniža cijena $ 979.35$ 979.35 $ 979.35 Promjena cijene (1H) +1.27% Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) -0.71% Promjena cijene (7D) -0.71%

Origin Ether (OETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,393.13. Tijekom protekla 24 sata, OETHtrgovalo je između najniže cijene $ 979.35 i najviše cijene $ 4,853.2, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OETH je $ 4,946.76, dok je najniža cijena svih vremena $ 979.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OETH se promijenio za +1.27% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Origin Ether (OETH)

Tržišna kapitalizacija $ 240.16M$ 240.16M $ 240.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.16M$ 240.16M $ 240.16M Količina u optjecaju 54.67K 54.67K 54.67K Ukupna količina 54,665.75910579265 54,665.75910579265 54,665.75910579265

Trenutačna tržišna kapitalizacija Origin Ether je $ 240.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OETH je 54.67K, s ukupnom količinom od 54665.75910579265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.16M.