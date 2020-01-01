Origin Ether (OETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Origin Ether (OETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Origin Ether (OETH) Informacije Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Službena web stranica: https://oeth.com/ Bijela knjiga: https://docs.oeth.com/

Origin Ether (OETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Origin Ether (OETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 237.07M $ 237.07M $ 237.07M Ukupna količina: $ 54.66K $ 54.66K $ 54.66K Količina u optjecaju: $ 54.66K $ 54.66K $ 54.66K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 237.07M $ 237.07M $ 237.07M Povijesni maksimum: $ 4,946.76 $ 4,946.76 $ 4,946.76 Povijesni minimum: $ 979.35 $ 979.35 $ 979.35 Trenutna cijena: $ 4,337.19 $ 4,337.19 $ 4,337.19 Saznajte više o cijeni Origin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Origin Ether (OETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OETH tokena, istražite OETH cijenu tokena uživo!

