Origin Dollar (OUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995409 $ 0.995409 $ 0.995409 24-satna najniža cijena $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995409$ 0.995409 $ 0.995409 24-satna najviša cijena $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Najviša cijena ikada $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Najniža cijena $ 0.145538$ 0.145538 $ 0.145538 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Origin Dollar (OUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999367. Tijekom protekla 24 sata, OUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995409 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OUSD je $ 7.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.145538.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OUSD se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Origin Dollar (OUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M Količina u optjecaju 9.50M 9.50M 9.50M Ukupna količina 9,504,360.538417678 9,504,360.538417678 9,504,360.538417678

Trenutačna tržišna kapitalizacija Origin Dollar je $ 9.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OUSD je 9.50M, s ukupnom količinom od 9504360.538417678. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.50M.