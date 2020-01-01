Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Informacije OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem Službena web stranica: https://www.oopz.io/ Bijela knjiga: https://docs.oopz.io/

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 305.11K $ 305.11K $ 305.11K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 692.99M $ 692.99M $ 692.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 440.29K $ 440.29K $ 440.29K Povijesni maksimum: $ 0.00278886 $ 0.00278886 $ 0.00278886 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00044019 $ 0.00044019 $ 0.00044019 Saznajte više o cijeni Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OOPZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OOPZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OOPZ tokena, istražite OOPZ cijenu tokena uživo!

