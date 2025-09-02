Više o OOPZ

OOPZ Informacije o cijeni

OOPZ Bijela knjiga

OOPZ Službena web stranica

OOPZ Tokenomija

OOPZ Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Oracle of Preferences ZK by Virtuals Logotip

Oracle of Preferences ZK by Virtuals Cijena (OOPZ)

Neuvršten

1 OOPZ u USD cijena uživo:

$0.00051436
$0.00051436$0.00051436
-9.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:39:48 (UTC+8)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00278886
$ 0.00278886$ 0.00278886

$ 0
$ 0$ 0

-1.02%

-9.70%

-38.75%

-38.75%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OOPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OOPZ je $ 0.00278886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OOPZ se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -9.70% u posljednjih 24 sata i -38.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

$ 356.45K
$ 356.45K$ 356.45K

--
----

$ 514.36K
$ 514.36K$ 514.36K

692.99M
692.99M 692.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oracle of Preferences ZK by Virtuals je $ 356.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OOPZ je 692.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 514.36K.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Oracle of Preferences ZK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Oracle of Preferences ZK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Oracle of Preferences ZK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Oracle of Preferences ZK by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-9.70%
30 dana$ 0+10.19%
60 dana$ 0+23.76%
90 dana$ 0--

Što je Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Oracle of Preferences ZK by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Oracle of Preferences ZK by Virtuals.

Provjerite Oracle of Preferences ZK by Virtuals predviđanje cijene sada!

OOPZ u lokalnim valutama

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OOPZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Koliko Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) vrijedi danas?
Cijena OOPZ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OOPZ u USD?
Trenutačna cijena OOPZ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Oracle of Preferences ZK by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za OOPZ je $ 356.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OOPZ?
Količina u optjecaju za OOPZ je 692.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OOPZ?
OOPZ je postigao ATH cijenu od 0.00278886 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OOPZ?
OOPZ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OOPZ?
24-satni obujam trgovanja za OOPZ je -- USD.
Hoće li OOPZ još narasti ove godine?
OOPZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OOPZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:39:48 (UTC+8)

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.