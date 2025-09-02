Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00278886$ 0.00278886 $ 0.00278886 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) -9.70% Promjena cijene (7D) -38.75% Promjena cijene (7D) -38.75%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OOPZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OOPZ je $ 0.00278886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OOPZ se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, -9.70% u posljednjih 24 sata i -38.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Tržišna kapitalizacija $ 356.45K$ 356.45K $ 356.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 514.36K$ 514.36K $ 514.36K Količina u optjecaju 692.99M 692.99M 692.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oracle of Preferences ZK by Virtuals je $ 356.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OOPZ je 692.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 514.36K.