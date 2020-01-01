Ongo (ONGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ongo (ONGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ongo (ONGO) Informacije Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique. Službena web stranica: https://ongo.art Kupi ONGO odmah!

Ongo (ONGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ongo (ONGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.87K $ 31.87K $ 31.87K Ukupna količina: $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M Količina u optjecaju: $ 998.87M $ 998.87M $ 998.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.87K $ 31.87K $ 31.87K Povijesni maksimum: $ 0.0026628 $ 0.0026628 $ 0.0026628 Povijesni minimum: $ 0.00002512 $ 0.00002512 $ 0.00002512 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ongo (ONGO)

Ongo (ONGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ongo (ONGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONGO tokena, istražite ONGO cijenu tokena uživo!

