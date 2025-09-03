Ongo (ONGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0026628$ 0.0026628 $ 0.0026628 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.68% Promjena cijene (7D) +5.68%

Ongo (ONGO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ONGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONGO je $ 0.0026628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONGO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ongo (ONGO)

Tržišna kapitalizacija $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K Količina u optjecaju 998.87M 998.87M 998.87M Ukupna količina 998,869,697.799608 998,869,697.799608 998,869,697.799608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ongo je $ 31.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONGO je 998.87M, s ukupnom količinom od 998869697.799608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.11K.