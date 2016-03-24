STEEM (STEEM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STEEM (STEEM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STEEM (STEEM) Informacije Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem's blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more. Službena web stranica: https://steem.com/ Bijela knjiga: https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://steemdb.io

STEEM (STEEM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STEEM (STEEM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 68.11M $ 68.11M $ 68.11M Ukupna količina: $ 525.56M $ 525.56M $ 525.56M Količina u optjecaju: $ 525.56M $ 525.56M $ 525.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 68.11M $ 68.11M $ 68.11M Povijesni maksimum: $ 1.4366 $ 1.4366 $ 1.4366 Povijesni minimum: $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 $ 0.0691922977566719 Trenutna cijena: $ 0.1296 $ 0.1296 $ 0.1296 Saznajte više o cijeni STEEM (STEEM)

STEEM (STEEM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STEEM (STEEM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STEEM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STEEM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STEEM tokena, istražite STEEM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STEEM Jeste li zainteresirani za dodavanje STEEM (STEEM) u svoj portfelj?

STEEM (STEEM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STEEM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STEEM povijest cijena odmah!

STEEM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STEEM? Naša STEEM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STEEM predviđanje cijene tokena odmah!

