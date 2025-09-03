Više o ODDS

OddsNotify Cijena (ODDS)

1 ODDS u USD cijena uživo:

$0.00015554
$0.00015554
-8.60%1D
Grafikon aktualnih cijena OddsNotify (ODDS)
OddsNotify (ODDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00446841
$ 0.00446841

$ 0
$ 0

+0.17%

-8.64%

-14.72%

-14.72%

OddsNotify (ODDS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ODDStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ODDS je $ 0.00446841, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ODDS se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -8.64% u posljednjih 24 sata i -14.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OddsNotify (ODDS)

$ 77.77K
$ 77.77K

--
--

$ 77.77K
$ 77.77K

500.00M
500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OddsNotify je $ 77.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODDS je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.77K.

OddsNotify (ODDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OddsNotify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OddsNotify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OddsNotify u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OddsNotify u USD iznosila je $ 0.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas$ 0-8.64%
30 dana$ 0+10.98%
60 dana$ 0+95.50%
90 dana$ 0--

Što je OddsNotify (ODDS)

OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

OddsNotify Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OddsNotify (ODDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OddsNotify (ODDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OddsNotify.

Provjerite OddsNotify predviđanje cijene sada!

ODDS u lokalnim valutama

OddsNotify (ODDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OddsNotify (ODDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ODDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OddsNotify (ODDS)

Koliko OddsNotify (ODDS) vrijedi danas?
Cijena ODDS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ODDS u USD?
Trenutačna cijena ODDS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OddsNotify?
Tržišna kapitalizacija za ODDS je $ 77.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ODDS?
Količina u optjecaju za ODDS je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ODDS?
ODDS je postigao ATH cijenu od 0.00446841 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ODDS?
ODDS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ODDS?
24-satni obujam trgovanja za ODDS je -- USD.
Hoće li ODDS još narasti ove godine?
ODDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ODDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.