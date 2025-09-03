OddsNotify (ODDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00446841$ 0.00446841 $ 0.00446841 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -8.64% Promjena cijene (7D) -14.72% Promjena cijene (7D) -14.72%

OddsNotify (ODDS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ODDStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ODDS je $ 0.00446841, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ODDS se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -8.64% u posljednjih 24 sata i -14.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OddsNotify (ODDS)

Tržišna kapitalizacija $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OddsNotify je $ 77.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODDS je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.77K.