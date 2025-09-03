Obsidium Cijena (OBS)
-0.00%
+0.01%
--
--
Obsidium (OBS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0025301. Tijekom protekla 24 sata, OBStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252969 i najviše cijene $ 0.00253046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBS je $ 0.315421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Obsidium je $ 16.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBS je 6.33M, s ukupnom količinom od 14500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.69K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Obsidium u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Obsidium u USD iznosila je $ +0.0000001935.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Obsidium u USD iznosila je $ -0.0000005050.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Obsidium u USD iznosila je $ -0.0000008650872679494.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.01%
|30 dana
|$ +0.0000001935
|+0.01%
|60 dana
|$ -0.0000005050
|-0.01%
|90 dana
|$ -0.0000008650872679494
|-0.03%
What is Obsidium? Obsidium is an ecosystem, serverless, cross-chain, layer-2 solution that fuel the crypto space with DeFi, AMM & NFTs. It’s benefits include infinite scalability, high throughput sub-second confirmation time, and fees at a tenth of a cent. OBSIDIUM MISSION Facilitate education, research, and continued development of the OBS Ecosystem to increase understanding of the public benefit of an incentive driven metaverse ecosystem. About $OBS into Ecosystem Obsidium token will power the Obsidium Ecosystem and will give governance power to those who own’s it. $OBS will be used for fees, rewards, utilities, staking and providing a total supply for new born tokens into Obsidium Ecosystem. Focus & Development Areas Simplifying Real assets registry It’s still manipulated and not 100% transparent. Obsidium is proposing to build an 4D scanning app to empower anyone to register an real assets/good into the blockchain technology. AI recognition of lands, property’s, cars, etc… Layer Two Solution Building the first cross-chain layer-2 ecosystem to simplify real and virtual assets registry plus tokenization. We propose the sub-second identification of any duplicate item, asset, token or smart contract on any blockchain available. Integrating AI identity protection and deduplication. Decentralized Applications Building the first cross-chain layer-2 dApp (Decentralized Application) into the Obsidium ecosystem that will provide fundamentally core functionality under the new under development technology of one click setup using no-code interface. ( e.g. Identity, Yielding, Farming, Minting. ) NFTs Marketplace Building the first cross-chain layer-2 NFTs Marketplace that will open the metaverse, omniverse and any virtual world for content creators and digital art lovers to interact and transact with all NFTs available in any other Marketplace of any other blockchains. ( e.g. Avatars, Skins, Virtual Lands, Characters, Virtual Properties, Virtual Adds. ) Exchange Developing the first Exchange to interact and transact from any blockchain at a tenth of a cent transaction costs. Exchange Token for Token, NFT for NFT, Token for NFT or any virtual assets available. Launchpad Developing the first cross-chain layer-2 Launchpad with the new under development technology of one click setup using no-code interface where new born project can be launched into our Ecosystem. Liquidity Developing the first cross-chain layer-2 Liquidity Provider and Liquidity Locker with the new under development technology of one click setup using no-code interface. Tokenomics & How it works The main mechanisms of Obsidium contract include a 6% sell fee. Only applicable for 6 months (0% thereafter) Anti-Dump Max Sell no more than 1.05% of supply over 24 hours – only applicable for 6 months (0% thereafter)
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Obsidium (OBS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obsidium (OBS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obsidium.
Provjerite Obsidium predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Obsidium (OBS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.