Obsidium (OBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00252969 $ 0.00252969 $ 0.00252969 24-satna najniža cijena $ 0.00253046 $ 0.00253046 $ 0.00253046 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00252969$ 0.00252969 $ 0.00252969 24-satna najviša cijena $ 0.00253046$ 0.00253046 $ 0.00253046 Najviša cijena ikada $ 0.315421$ 0.315421 $ 0.315421 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

Obsidium (OBS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0025301. Tijekom protekla 24 sata, OBStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252969 i najviše cijene $ 0.00253046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBS je $ 0.315421, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBS se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obsidium (OBS)

Tržišna kapitalizacija $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Količina u optjecaju 6.33M 6.33M 6.33M Ukupna količina 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obsidium je $ 16.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBS je 6.33M, s ukupnom količinom od 14500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.69K.