OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Službena web stranica: https://www.obortech.io/

Obortech (OBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Obortech (OBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Povijesni maksimum: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00755396 $ 0.00755396 $ 0.00755396 Saznajte više o cijeni Obortech (OBOT)

Obortech (OBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Obortech (OBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBOT tokena, istražite OBOT cijenu tokena uživo!

