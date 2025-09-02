Obortech (OBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.132549$ 0.132549 $ 0.132549 Najniža cijena $ 0.0001099$ 0.0001099 $ 0.0001099 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.40% Promjena cijene (7D) -1.40%

Obortech (OBOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00736618. Tijekom protekla 24 sata, OBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBOT je $ 0.132549, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001099.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obortech (OBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Količina u optjecaju 197.50M 197.50M 197.50M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

