Nuance (SN23) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.712148 $ 0.712148 $ 0.712148 24-satna najniža cijena $ 0.736412 $ 0.736412 $ 0.736412 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.712148$ 0.712148 $ 0.712148 24-satna najviša cijena $ 0.736412$ 0.736412 $ 0.736412 Najviša cijena ikada $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najniža cijena $ 0.712148$ 0.712148 $ 0.712148 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +0.85% Promjena cijene (7D) -16.30% Promjena cijene (7D) -16.30%

Nuance (SN23) cijena u stvarnom vremenu je $0.729232. Tijekom protekla 24 sata, SN23trgovalo je između najniže cijene $ 0.712148 i najviše cijene $ 0.736412, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN23 je $ 1.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.712148.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN23 se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +0.85% u posljednjih 24 sata i -16.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nuance (SN23)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Količina u optjecaju 2.08M 2.08M 2.08M Ukupna količina 2,077,373.767442386 2,077,373.767442386 2,077,373.767442386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nuance je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN23 je 2.08M, s ukupnom količinom od 2077373.767442386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52M.