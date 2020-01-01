NodelyAI ($NODE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NodelyAI ($NODE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NodelyAI ($NODE) Informacije NodelyAI is website and Mobile App GPU rental platform that connects GPU and AI resources. We allow users to list GPU nodes on the website, and mobile app for free, people can rent the GPUs and make passive income from rentals, people can also list GPUs and other relation equipment for sale. Somethings very uniqure compared or other related projects. Primary we help power Ai applications with GPU computing power. Službena web stranica: https://www.nodelyai.com/ Bijela knjiga: https://docs.nodelyai.com/ Kupi $NODE odmah!

NodelyAI ($NODE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NodelyAI ($NODE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.71K $ 61.71K $ 61.71K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 737.05M $ 737.05M $ 737.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.72K $ 83.72K $ 83.72K Povijesni maksimum: $ 0.02400867 $ 0.02400867 $ 0.02400867 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni NodelyAI ($NODE)

NodelyAI ($NODE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NodelyAI ($NODE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $NODE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $NODE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $NODE tokena, istražite $NODE cijenu tokena uživo!

