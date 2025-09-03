NodelyAI ($NODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00007955 24-satna najviša cijena $ 0.00008246 Najviša cijena ikada $ 0.02400867 Najniža cijena $ 0.00002639 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) -0.44% Promjena cijene (7D) -8.49%

NodelyAI ($NODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.000081. Tijekom protekla 24 sata, $NODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007955 i najviše cijene $ 0.00008246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $NODE je $ 0.02400867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002639.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $NODE se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -8.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NodelyAI ($NODE)

Tržišna kapitalizacija $ 59.63K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.92K Količina u optjecaju 736.97M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NodelyAI je $ 59.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $NODE je 736.97M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.92K.