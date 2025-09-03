NFTY (NFTY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.36861$ 0.36861 $ 0.36861 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) -5.46% Promjena cijene (7D) -5.46%

NFTY (NFTY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTY je $ 0.36861, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NFTY (NFTY)

Tržišna kapitalizacija $ 44.62K$ 44.62K $ 44.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K Količina u optjecaju 556.62M 556.62M 556.62M Ukupna količina 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija NFTY je $ 44.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTY je 556.62M, s ukupnom količinom od 960557226.9999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.00K.