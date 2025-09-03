Neroboss (NEROBOSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01621925$ 0.01621925 $ 0.01621925 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) -4.79% Promjena cijene (7D) -4.79%

Neroboss (NEROBOSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEROBOSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEROBOSS je $ 0.01621925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEROBOSS se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -4.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neroboss (NEROBOSS)

Tržišna kapitalizacija $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,802.0 999,998,802.0 999,998,802.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neroboss je $ 41.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEROBOSS je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998802.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.16K.