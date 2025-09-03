Više o NEROBOSS

Neroboss Cijena (NEROBOSS)

Neuvršten

1 NEROBOSS u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Neroboss (NEROBOSS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:26:59 (UTC+8)

Neroboss (NEROBOSS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01621925
$ 0.01621925$ 0.01621925

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

+0.15%

-4.79%

-4.79%

Neroboss (NEROBOSS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEROBOSStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEROBOSS je $ 0.01621925, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEROBOSS se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -4.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neroboss (NEROBOSS)

$ 41.16K
$ 41.16K$ 41.16K

--
----

$ 41.16K
$ 41.16K$ 41.16K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,802.0
999,998,802.0 999,998,802.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neroboss je $ 41.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEROBOSS je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998802.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.16K.

Neroboss (NEROBOSS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Neroboss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Neroboss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Neroboss u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Neroboss u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.15%
30 dana$ 0-6.68%
60 dana$ 0-20.83%
90 dana$ 0--

Što je Neroboss (NEROBOSS)

Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Neroboss (NEROBOSS)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Neroboss Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neroboss (NEROBOSS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neroboss (NEROBOSS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neroboss.

Provjerite Neroboss predviđanje cijene sada!

NEROBOSS u lokalnim valutama

Neroboss (NEROBOSS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neroboss (NEROBOSS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEROBOSS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neroboss (NEROBOSS)

Koliko Neroboss (NEROBOSS) vrijedi danas?
Cijena NEROBOSS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEROBOSS u USD?
Trenutačna cijena NEROBOSS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neroboss?
Tržišna kapitalizacija za NEROBOSS je $ 41.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEROBOSS?
Količina u optjecaju za NEROBOSS je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEROBOSS?
NEROBOSS je postigao ATH cijenu od 0.01621925 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEROBOSS?
NEROBOSS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEROBOSS?
24-satni obujam trgovanja za NEROBOSS je -- USD.
Hoće li NEROBOSS još narasti ove godine?
NEROBOSS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEROBOSS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.