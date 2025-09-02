Više o MXNB

MXNB Cijena (MXNB)

1 MXNB u USD cijena uživo:

$0.053137
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena MXNB (MXNB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:36:06 (UTC+8)

MXNB (MXNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.052221
24-satna najniža cijena
$ 0.053862
24-satna najviša cijena

$ 0.052221
$ 0.053862
$ 0.063759
$ 0.04638506
-0.58%

-0.51%

+0.56%

+0.56%

MXNB (MXNB) cijena u stvarnom vremenu je $0.053181. Tijekom protekla 24 sata, MXNBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.052221 i najviše cijene $ 0.053862, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNB je $ 0.063759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04638506.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNB se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i +0.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MXNB (MXNB)

$ 702.68K
--
$ 702.68K
13.21M
13,211,254.61821
Trenutačna tržišna kapitalizacija MXNB je $ 702.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNB je 13.21M, s ukupnom količinom od 13211254.61821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 702.68K.

MXNB (MXNB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MXNB u USD iznosila je $ -0.00027402116079374.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MXNB u USD iznosila je $ -0.0020841314.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MXNB u USD iznosila je $ -0.0004965829.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MXNB u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00027402116079374-0.51%
30 dana$ -0.0020841314-3.91%
60 dana$ -0.0004965829-0.93%
90 dana$ 0--

Što je MXNB (MXNB)

MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.

Resurs MXNB (MXNB)

Službena web-stranica

MXNB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MXNB (MXNB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MXNB (MXNB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MXNB.

Provjerite MXNB predviđanje cijene sada!

MXNB u lokalnim valutama

MXNB (MXNB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MXNB (MXNB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXNB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MXNB (MXNB)

Koliko MXNB (MXNB) vrijedi danas?
Cijena MXNB uživo u USD je 0.053181 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MXNB u USD?
Trenutačna cijena MXNB u USD je $ 0.053181. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MXNB?
Tržišna kapitalizacija za MXNB je $ 702.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MXNB?
Količina u optjecaju za MXNB je 13.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXNB?
MXNB je postigao ATH cijenu od 0.063759 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXNB?
MXNB je vidio ATL cijenu od 0.04638506 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MXNB?
24-satni obujam trgovanja za MXNB je -- USD.
Hoće li MXNB još narasti ove godine?
MXNB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXNB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MXNB (MXNB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.