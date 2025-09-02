MXNB (MXNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.052221 $ 0.052221 $ 0.052221 24-satna najniža cijena $ 0.053862 $ 0.053862 $ 0.053862 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.052221$ 0.052221 $ 0.052221 24-satna najviša cijena $ 0.053862$ 0.053862 $ 0.053862 Najviša cijena ikada $ 0.063759$ 0.063759 $ 0.063759 Najniža cijena $ 0.04638506$ 0.04638506 $ 0.04638506 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) -0.51% Promjena cijene (7D) +0.56% Promjena cijene (7D) +0.56%

MXNB (MXNB) cijena u stvarnom vremenu je $0.053181. Tijekom protekla 24 sata, MXNBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.052221 i najviše cijene $ 0.053862, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNB je $ 0.063759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04638506.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNB se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, -0.51% u posljednjih 24 sata i +0.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MXNB (MXNB)

Tržišna kapitalizacija $ 702.68K$ 702.68K $ 702.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 702.68K$ 702.68K $ 702.68K Količina u optjecaju 13.21M 13.21M 13.21M Ukupna količina 13,211,254.61821 13,211,254.61821 13,211,254.61821

Trenutačna tržišna kapitalizacija MXNB je $ 702.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNB je 13.21M, s ukupnom količinom od 13211254.61821. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 702.68K.