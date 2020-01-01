Moth (MOTH) Tokenomika
$MOTH – The Lamp is the Goal. The Fire is Inevitable. Born on the blazing-fast Sonic chain, $MOTH is a memecoin that flutters toward greatness with sturdy wings and reckless ambition. Drawn to the glow of hype, liquidity, and community energy, $MOTH doesn’t promise utility—it promises obsession. Like real moths, we chase the lamp. Sometimes we burn. Always, we fly again. Join the swarm. Embrace the chaos.
Moth (MOTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Moth (MOTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MOTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MOTH tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MOTH tokena, istražite MOTH cijenu tokena uživo!
