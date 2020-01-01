Moth (MOTH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moth (MOTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moth (MOTH) Informacije $MOTH – The Lamp is the Goal. The Fire is Inevitable. Born on the blazing-fast Sonic chain, $MOTH is a memecoin that flutters toward greatness with sturdy wings and reckless ambition. Drawn to the glow of hype, liquidity, and community energy, $MOTH doesn’t promise utility—it promises obsession. Like real moths, we chase the lamp. Sometimes we burn. Always, we fly again. Join the swarm. Embrace the chaos. Službena web stranica: https://mothvslamp.com/ Kupi MOTH odmah!

Moth (MOTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moth (MOTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 123.41K $ 123.41K $ 123.41K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012346 $ 0.00012346 $ 0.00012346 Saznajte više o cijeni Moth (MOTH)

Moth (MOTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moth (MOTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOTH tokena, istražite MOTH cijenu tokena uživo!

