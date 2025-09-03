Moth (MOTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0001472 $ 0.0001472 $ 0.0001472 24-satna najniža cijena $ 0.00015616 $ 0.00015616 $ 0.00015616 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0001472$ 0.0001472 $ 0.0001472 24-satna najviša cijena $ 0.00015616$ 0.00015616 $ 0.00015616 Najviša cijena ikada $ 0.00024005$ 0.00024005 $ 0.00024005 Najniža cijena $ 0.00014067$ 0.00014067 $ 0.00014067 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) +1.40% Promjena cijene (7D) -22.11% Promjena cijene (7D) -22.11%

Moth (MOTH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00015406. Tijekom protekla 24 sata, MOTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001472 i najviše cijene $ 0.00015616, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOTH je $ 0.00024005, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00014067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOTH se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, +1.40% u posljednjih 24 sata i -22.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moth (MOTH)

Tržišna kapitalizacija $ 154.66K$ 154.66K $ 154.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.66K$ 154.66K $ 154.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moth je $ 154.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOTH je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.66K.