Monkey (MONKEY) Tokenomika

Monkey (MONKEY) Informacije MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Službena web stranica: https://www.monkeysol.space/ Bijela knjiga: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper Kupi MONKEY odmah!

Monkey (MONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monkey (MONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 165.31K $ 165.31K $ 165.31K Ukupna količina: $ 318.19T $ 318.19T $ 318.19T Količina u optjecaju: $ 318.19T $ 318.19T $ 318.19T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 165.31K $ 165.31K $ 165.31K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Monkey (MONKEY)

Monkey (MONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Monkey (MONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEY tokena, istražite MONKEY cijenu tokena uživo!

MONKEY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONKEY? Naša MONKEY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONKEY predviđanje cijene tokena odmah!

