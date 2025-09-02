Monkey (MONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -0.40% Promjena cijene (7D) +5.83% Promjena cijene (7D) +5.83%

Monkey (MONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKEY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKEY se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.40% u posljednjih 24 sata i +5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkey (MONKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 163.65K$ 163.65K $ 163.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.65K$ 163.65K $ 163.65K Količina u optjecaju 318.31T 318.31T 318.31T Ukupna količina 318,309,423,941,762.0 318,309,423,941,762.0 318,309,423,941,762.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkey je $ 163.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKEY je 318.31T, s ukupnom količinom od 318309423941762.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.65K.