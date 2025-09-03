monkey puppet (PEDRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00121581$ 0.00121581 $ 0.00121581 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) -1.04% Promjena cijene (7D) -1.04%

monkey puppet (PEDRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEDROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEDRO je $ 0.00121581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEDRO se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu monkey puppet (PEDRO)

Tržišna kapitalizacija $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,770,076.413632 999,770,076.413632 999,770,076.413632

Trenutačna tržišna kapitalizacija monkey puppet je $ 42.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEDRO je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770076.413632. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.47K.