Više o PEDRO

PEDRO Informacije o cijeni

PEDRO Službena web stranica

PEDRO Tokenomija

PEDRO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

monkey puppet Logotip

monkey puppet Cijena (PEDRO)

Neuvršten

1 PEDRO u USD cijena uživo:

--
----
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena monkey puppet (PEDRO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:44 (UTC+8)

monkey puppet (PEDRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121581
$ 0.00121581$ 0.00121581

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

+1.50%

-1.04%

-1.04%

monkey puppet (PEDRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEDROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEDRO je $ 0.00121581, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEDRO se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu monkey puppet (PEDRO)

$ 42.47K
$ 42.47K$ 42.47K

--
----

$ 42.47K
$ 42.47K$ 42.47K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,076.413632
999,770,076.413632 999,770,076.413632

Trenutačna tržišna kapitalizacija monkey puppet je $ 42.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEDRO je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770076.413632. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.47K.

monkey puppet (PEDRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz monkey puppet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz monkey puppet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz monkey puppet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz monkey puppet u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.50%
30 dana$ 0+0.75%
60 dana$ 0-7.62%
90 dana$ 0--

Što je monkey puppet (PEDRO)

Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs monkey puppet (PEDRO)

Službena web-stranica

monkey puppet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će monkey puppet (PEDRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših monkey puppet (PEDRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za monkey puppet.

Provjerite monkey puppet predviđanje cijene sada!

PEDRO u lokalnim valutama

monkey puppet (PEDRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike monkey puppet (PEDRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEDRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o monkey puppet (PEDRO)

Koliko monkey puppet (PEDRO) vrijedi danas?
Cijena PEDRO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEDRO u USD?
Trenutačna cijena PEDRO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija monkey puppet?
Tržišna kapitalizacija za PEDRO je $ 42.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEDRO?
Količina u optjecaju za PEDRO je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEDRO?
PEDRO je postigao ATH cijenu od 0.00121581 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEDRO?
PEDRO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEDRO?
24-satni obujam trgovanja za PEDRO je -- USD.
Hoće li PEDRO još narasti ove godine?
PEDRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEDRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:44 (UTC+8)

monkey puppet (PEDRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.