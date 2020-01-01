monkey puppet (PEDRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u monkey puppet (PEDRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

monkey puppet (PEDRO) Informacije Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom. Službena web stranica: https://monkeypuppet.xyz/ Kupi PEDRO odmah!

monkey puppet (PEDRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za monkey puppet (PEDRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.61K $ 42.61K $ 42.61K Ukupna količina: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Količina u optjecaju: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.61K $ 42.61K $ 42.61K Povijesni maksimum: $ 0.00121581 $ 0.00121581 $ 0.00121581 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni monkey puppet (PEDRO)

monkey puppet (PEDRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike monkey puppet (PEDRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEDRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEDRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEDRO tokena, istražite PEDRO cijenu tokena uživo!

PEDRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEDRO? Naša PEDRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEDRO predviđanje cijene tokena odmah!

