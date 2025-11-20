Modulr Cijena danas

Trenutačna cijena Modulr (EMDR) danas je $ 4.11, s promjenom od 14.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EMDR u USD je $ 4.11 po EMDR.

Modulr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,006,875, s količinom u optjecaju od 732.02K EMDR. Tijekom posljednja 24 sata, EMDR trgovao je između $ 4.05 (niska) i $ 4.98 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 80.59, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3.24.

U kratkoročnim performansama, EMDR se kretao +0.32% u posljednjem satu i -29.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Modulr (EMDR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Količina u optjecaju 732.02K 732.02K 732.02K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Modulr je $ 3.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMDR je 732.02K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.11M.