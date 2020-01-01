Mithrandir Token (MITHR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mithrandir Token (MITHR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mithrandir Token (MITHR) Informacije The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Službena web stranica: https://www.mithr.io/ Bijela knjiga: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Kupi MITHR odmah!

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mithrandir Token (MITHR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.50K $ 159.50K $ 159.50K Ukupna količina: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Količina u optjecaju: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Povijesni maksimum: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Povijesni minimum: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Trenutna cijena: $ 0.00574263 $ 0.00574263 $ 0.00574263 Saznajte više o cijeni Mithrandir Token (MITHR)

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mithrandir Token (MITHR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MITHR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MITHR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MITHR tokena, istražite MITHR cijenu tokena uživo!

