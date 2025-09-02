Mithrandir Token (MITHR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00577752 $ 0.00577752 $ 0.00577752 24-satna najniža cijena $ 0.00588435 $ 0.00588435 $ 0.00588435 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00577752$ 0.00577752 $ 0.00577752 24-satna najviša cijena $ 0.00588435$ 0.00588435 $ 0.00588435 Najviša cijena ikada $ 0.00747245$ 0.00747245 $ 0.00747245 Najniža cijena $ 0.00294158$ 0.00294158 $ 0.00294158 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -10.13% Promjena cijene (7D) -10.13%

Mithrandir Token (MITHR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00579794. Tijekom protekla 24 sata, MITHRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00577752 i najviše cijene $ 0.00588435, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MITHR je $ 0.00747245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00294158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MITHR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -10.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mithrandir Token (MITHR)

Tržišna kapitalizacija $ 161.04K$ 161.04K $ 161.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Količina u optjecaju 27.78M 27.78M 27.78M Ukupna količina 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mithrandir Token je $ 161.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MITHR je 27.78M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.44M.