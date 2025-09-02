Minds (MINDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0253216 $ 0.0253216 $ 0.0253216 24-satna najniža cijena $ 0.02563264 $ 0.02563264 $ 0.02563264 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0253216$ 0.0253216 $ 0.0253216 24-satna najviša cijena $ 0.02563264$ 0.02563264 $ 0.02563264 Najviša cijena ikada $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) +3.37% Promjena cijene (7D) +3.37%

Minds (MINDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.02544926. Tijekom protekla 24 sata, MINDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0253216 i najviše cijene $ 0.02563264, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINDS je $ 4.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINDS se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minds (MINDS)

Tržišna kapitalizacija $ 234.05K$ 234.05K $ 234.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Količina u optjecaju 9.23M 9.23M 9.23M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minds je $ 234.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINDS je 9.23M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.34M.