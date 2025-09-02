Micro3 (MIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01923144 $ 0.01923144 $ 0.01923144 24-satna najniža cijena $ 0.02029572 $ 0.02029572 $ 0.02029572 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01923144$ 0.01923144 $ 0.01923144 24-satna najviša cijena $ 0.02029572$ 0.02029572 $ 0.02029572 Najviša cijena ikada $ 0.02925122$ 0.02925122 $ 0.02925122 Najniža cijena $ 0.01848034$ 0.01848034 $ 0.01848034 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.82% Promjena cijene (7D) +1.10% Promjena cijene (7D) +1.10%

Micro3 (MIRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01921426. Tijekom protekla 24 sata, MIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01923144 i najviše cijene $ 0.02029572, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIRO je $ 0.02925122, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01848034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIRO se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i +1.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Micro3 (MIRO)

Tržišna kapitalizacija $ 584.05K$ 584.05K $ 584.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Količina u optjecaju 30.30M 30.30M 30.30M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Micro3 je $ 584.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIRO je 30.30M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.78M.