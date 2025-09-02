Više o MIRO

Micro3 Cijena (MIRO)

Neuvršten

1 MIRO u USD cijena uživo:

$0.01921426
-0.80%1D
-0.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Micro3 (MIRO)
Micro3 (MIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01923144
$ 0.01923144$ 0.01923144
24-satna najniža cijena
$ 0.02029572
$ 0.02029572$ 0.02029572
24-satna najviša cijena

$ 0.01923144
$ 0.01923144$ 0.01923144

$ 0.02029572
$ 0.02029572$ 0.02029572

$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122

$ 0.01848034
$ 0.01848034$ 0.01848034

-0.15%

-0.82%

+1.10%

+1.10%

Micro3 (MIRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01921426. Tijekom protekla 24 sata, MIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01923144 i najviše cijene $ 0.02029572, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIRO je $ 0.02925122, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01848034.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIRO se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i +1.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Micro3 (MIRO)

$ 584.05K
$ 584.05K$ 584.05K

--
----

$ 5.78M
$ 5.78M$ 5.78M

30.30M
30.30M 30.30M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Micro3 je $ 584.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIRO je 30.30M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.78M.

Micro3 (MIRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Micro3 u USD iznosila je $ -0.00016058336004369.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Micro3 u USD iznosila je $ -0.0014748904.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Micro3 u USD iznosila je $ -0.0034305235.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Micro3 u USD iznosila je $ -0.006125561154211312.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016058336004369-0.82%
30 dana$ -0.0014748904-7.67%
60 dana$ -0.0034305235-17.85%
90 dana$ -0.006125561154211312-24.17%

Što je Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Resurs Micro3 (MIRO)

Službena web-stranica

Micro3 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Micro3 (MIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Micro3 (MIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Micro3.

Provjerite Micro3 predviđanje cijene sada!

MIRO u lokalnim valutama

Micro3 (MIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Micro3 (MIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Micro3 (MIRO)

Koliko Micro3 (MIRO) vrijedi danas?
Cijena MIRO uživo u USD je 0.01921426 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIRO u USD?
Trenutačna cijena MIRO u USD je $ 0.01921426. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Micro3?
Tržišna kapitalizacija za MIRO je $ 584.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIRO?
Količina u optjecaju za MIRO je 30.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIRO?
MIRO je postigao ATH cijenu od 0.02925122 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIRO?
MIRO je vidio ATL cijenu od 0.01848034 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIRO?
24-satni obujam trgovanja za MIRO je -- USD.
Hoće li MIRO još narasti ove godine?
MIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Micro3 (MIRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

