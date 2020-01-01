Micro3 (MIRO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Micro3 (MIRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Micro3 (MIRO) Informacije

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Službena web stranica:
https://micro3.io/

Micro3 (MIRO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Micro3 (MIRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 582.64K
$ 582.64K
Ukupna količina:
$ 300.00M
$ 300.00M
Količina u optjecaju:
$ 30.30M
$ 30.30M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.77M
$ 5.77M
Povijesni maksimum:
$ 0.02925122
$ 0.02925122
Povijesni minimum:
$ 0.01848034
$ 0.01848034
Trenutna cijena:
$ 0.01922899
$ 0.01922899

Micro3 (MIRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Micro3 (MIRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MIRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MIRO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MIRO tokena, istražite MIRO cijenu tokena uživo!

MIRO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MIRO? Naša MIRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.