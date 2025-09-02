Više o XMS

Mars Ecosystem Cijena (XMS)

Neuvršten

1 XMS u USD cijena uživo:

$0.0004477
$0.0004477$0.0004477
-0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena Mars Ecosystem (XMS)
Mars Ecosystem (XMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-0.41%

-0.15%

-0.15%

Mars Ecosystem (XMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMS je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMS se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mars Ecosystem (XMS)

$ 298.72K
$ 298.72K$ 298.72K

--
----

$ 448.07K
$ 448.07K$ 448.07K

666.68M
666.68M 666.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mars Ecosystem je $ 298.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMS je 666.68M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 448.07K.

Mars Ecosystem (XMS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mars Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mars Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mars Ecosystem u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mars Ecosystem u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.41%
30 dana$ 0+6.50%
60 dana$ 0+36.78%
90 dana$ 0--

Što je Mars Ecosystem (XMS)

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

Resurs Mars Ecosystem (XMS)

Službena web-stranica

Mars Ecosystem Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mars Ecosystem (XMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mars Ecosystem (XMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mars Ecosystem.

Provjerite Mars Ecosystem predviđanje cijene sada!

XMS u lokalnim valutama

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mars Ecosystem (XMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mars Ecosystem (XMS)

Koliko Mars Ecosystem (XMS) vrijedi danas?
Cijena XMS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XMS u USD?
Trenutačna cijena XMS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mars Ecosystem?
Tržišna kapitalizacija za XMS je $ 298.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XMS?
Količina u optjecaju za XMS je 666.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XMS?
XMS je postigao ATH cijenu od 1.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XMS?
XMS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XMS?
24-satni obujam trgovanja za XMS je -- USD.
Hoće li XMS još narasti ove godine?
XMS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XMS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
