Mars Ecosystem (XMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -0.15% Promjena cijene (7D) -0.15%

Mars Ecosystem (XMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMS je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMS se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mars Ecosystem (XMS)

Tržišna kapitalizacija $ 298.72K$ 298.72K $ 298.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 448.07K$ 448.07K $ 448.07K Količina u optjecaju 666.68M 666.68M 666.68M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mars Ecosystem je $ 298.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMS je 666.68M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 448.07K.