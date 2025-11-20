maow Cijena danas

Trenutačna cijena maow (MAOW) danas je $ 0.00000626, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAOW u USD je $ 0.00000626 po MAOW.

maow trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,262.27, s količinom u optjecaju od 999.66M MAOW. Tijekom posljednja 24 sata, MAOW trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00062638, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000601.

U kratkoročnim performansama, MAOW se kretao -- u posljednjem satu i -18.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu maow (MAOW)

Tržišna kapitalizacija $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,661,611.942294 999,661,611.942294 999,661,611.942294

Trenutačna tržišna kapitalizacija maow je $ 6.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAOW je 999.66M, s ukupnom količinom od 999661611.942294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.26K.