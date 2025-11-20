MacroHard Cijena danas

Trenutačna cijena MacroHard (MHRD) danas je $ 0.00109531, s promjenom od 9.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MHRD u USD je $ 0.00109531 po MHRD.

MacroHard trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,094,912, s količinom u optjecaju od 1.00B MHRD. Tijekom posljednja 24 sata, MHRD trgovao je između $ 0.00100771 (niska) i $ 0.00121215 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.057629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MHRD se kretao +0.28% u posljednjem satu i -24.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MacroHard (MHRD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MacroHard je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MHRD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.