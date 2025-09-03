Luck (LUCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001497 $ 0.00001576 24-satna najniža cijena $ 0.00001497 24-satna najviša cijena $ 0.00001576 Najviša cijena ikada $ 0.0004852 Najniža cijena $ 0.00000987 Promjena cijene (1H) +1.36% Promjena cijene (1D) +3.81% Promjena cijene (7D) -41.24%

Luck (LUCK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001564. Tijekom protekla 24 sata, LUCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001497 i najviše cijene $ 0.00001576, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCK je $ 0.0004852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000987.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCK se promijenio za +1.36% u posljednjih sat vremena, +3.81% u posljednjih 24 sata i -41.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Luck (LUCK)

Tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Luck je $ 15.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.63K.