Lucha (LUCHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02617177 $ 0.02617177 $ 0.02617177 24-satna najniža cijena $ 0.02721267 $ 0.02721267 $ 0.02721267 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02617177$ 0.02617177 $ 0.02617177 24-satna najviša cijena $ 0.02721267$ 0.02721267 $ 0.02721267 Najviša cijena ikada $ 0.858782$ 0.858782 $ 0.858782 Najniža cijena $ 0.01013933$ 0.01013933 $ 0.01013933 Promjena cijene (1H) -0.99% Promjena cijene (1D) -2.72% Promjena cijene (7D) -5.98% Promjena cijene (7D) -5.98%

Lucha (LUCHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02645089. Tijekom protekla 24 sata, LUCHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02617177 i najviše cijene $ 0.02721267, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCHA je $ 0.858782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01013933.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCHA se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, -2.72% u posljednjih 24 sata i -5.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lucha (LUCHA)

Tržišna kapitalizacija $ 326.83K$ 326.83K $ 326.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 326.83K$ 326.83K $ 326.83K Količina u optjecaju 12.37M 12.37M 12.37M Ukupna količina 12,365,470.0 12,365,470.0 12,365,470.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lucha je $ 326.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCHA je 12.37M, s ukupnom količinom od 12365470.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 326.83K.