Lucha (LUCHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lucha (LUCHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lucha (LUCHA) Informacije Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Službena web stranica: https://luchadores.io/ Kupi LUCHA odmah!

Lucha (LUCHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lucha (LUCHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 326.94K $ 326.94K $ 326.94K Ukupna količina: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Količina u optjecaju: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 326.94K $ 326.94K $ 326.94K Povijesni maksimum: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 Povijesni minimum: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Trenutna cijena: $ 0.02646129 $ 0.02646129 $ 0.02646129 Saznajte više o cijeni Lucha (LUCHA)

Lucha (LUCHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lucha (LUCHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUCHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUCHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUCHA tokena, istražite LUCHA cijenu tokena uživo!

LUCHA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUCHA? Naša LUCHA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUCHA predviđanje cijene tokena odmah!

