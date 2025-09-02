LootBot (LOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02080323 24-satna najniža cijena $ 0.094371 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02080323 24-satna najviša cijena $ 0.094371 Najviša cijena ikada $ 2.04 Najniža cijena $ 0.02080323 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -3.00% Promjena cijene (7D) -3.45%

LootBot (LOOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.091535. Tijekom protekla 24 sata, LOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02080323 i najviše cijene $ 0.094371, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOT je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02080323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOT se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -3.00% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LootBot (LOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 536.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 911.03K Količina u optjecaju 5.89M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LootBot je $ 536.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOT je 5.89M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 911.03K.