LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LooPIN Network (LOOPIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

LooPIN Network (LOOPIN) Informacije Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a "dissipative" PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Službena web stranica: https://www.loopin.network/ Bijela knjiga: https://arxiv.org/pdf/2406.09422

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LooPIN Network (LOOPIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Ukupna količina: $ 42.34M $ 42.34M $ 42.34M Količina u optjecaju: $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Povijesni maksimum: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Povijesni minimum: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Trenutna cijena: $ 0.291417 $ 0.291417 $ 0.291417 Saznajte više o cijeni LooPIN Network (LOOPIN)

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LooPIN Network (LOOPIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOOPIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOOPIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOOPIN tokena, istražite LOOPIN cijenu tokena uživo!

