LooPIN Network (LOOPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 24-satna najniža cijena $ 0.30439 $ 0.30439 $ 0.30439 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.066246$ 0.066246 $ 0.066246 24-satna najviša cijena $ 0.30439$ 0.30439 $ 0.30439 Najviša cijena ikada $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Najniža cijena $ 0.066246$ 0.066246 $ 0.066246 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -2.42% Promjena cijene (7D) +5.47% Promjena cijene (7D) +5.47%

LooPIN Network (LOOPIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.297015. Tijekom protekla 24 sata, LOOPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066246 i najviše cijene $ 0.30439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOPIN je $ 3.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.066246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOPIN se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i +5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LooPIN Network (LOOPIN)

Tržišna kapitalizacija $ 10.73M$ 10.73M $ 10.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Količina u optjecaju 36.12M 36.12M 36.12M Ukupna količina 42,243,409.0186793 42,243,409.0186793 42,243,409.0186793

Trenutačna tržišna kapitalizacija LooPIN Network je $ 10.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOPIN je 36.12M, s ukupnom količinom od 42243409.0186793. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.55M.