Više o LOOPIN

LOOPIN Informacije o cijeni

LOOPIN Bijela knjiga

LOOPIN Službena web stranica

LOOPIN Tokenomija

LOOPIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LooPIN Network Logotip

LooPIN Network Cijena (LOOPIN)

Neuvršten

1 LOOPIN u USD cijena uživo:

$0.297015
$0.297015$0.297015
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LooPIN Network (LOOPIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:46 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.066246
$ 0.066246$ 0.066246
24-satna najniža cijena
$ 0.30439
$ 0.30439$ 0.30439
24-satna najviša cijena

$ 0.066246
$ 0.066246$ 0.066246

$ 0.30439
$ 0.30439$ 0.30439

$ 3.72
$ 3.72$ 3.72

$ 0.066246
$ 0.066246$ 0.066246

+0.04%

-2.42%

+5.47%

+5.47%

LooPIN Network (LOOPIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.297015. Tijekom protekla 24 sata, LOOPINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.066246 i najviše cijene $ 0.30439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOOPIN je $ 3.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.066246.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOOPIN se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i +5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LooPIN Network (LOOPIN)

$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M

--
----

$ 12.55M
$ 12.55M$ 12.55M

36.12M
36.12M 36.12M

42,243,409.0186793
42,243,409.0186793 42,243,409.0186793

Trenutačna tržišna kapitalizacija LooPIN Network je $ 10.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOOPIN je 36.12M, s ukupnom količinom od 42243409.0186793. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.55M.

LooPIN Network (LOOPIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LooPIN Network u USD iznosila je $ -0.0073748005120786.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LooPIN Network u USD iznosila je $ -0.1055264296.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LooPIN Network u USD iznosila je $ +0.2605038667.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LooPIN Network u USD iznosila je $ -0.02949942771162925.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0073748005120786-2.42%
30 dana$ -0.1055264296-35.52%
60 dana$ +0.2605038667+87.71%
90 dana$ -0.02949942771162925-9.03%

Što je LooPIN Network (LOOPIN)

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LooPIN Network (LOOPIN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

LooPIN Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LooPIN Network (LOOPIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LooPIN Network (LOOPIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LooPIN Network.

Provjerite LooPIN Network predviđanje cijene sada!

LOOPIN u lokalnim valutama

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LooPIN Network (LOOPIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOOPIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LooPIN Network (LOOPIN)

Koliko LooPIN Network (LOOPIN) vrijedi danas?
Cijena LOOPIN uživo u USD je 0.297015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOOPIN u USD?
Trenutačna cijena LOOPIN u USD je $ 0.297015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LooPIN Network?
Tržišna kapitalizacija za LOOPIN je $ 10.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOOPIN?
Količina u optjecaju za LOOPIN je 36.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOOPIN?
LOOPIN je postigao ATH cijenu od 3.72 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOOPIN?
LOOPIN je vidio ATL cijenu od 0.066246 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOOPIN?
24-satni obujam trgovanja za LOOPIN je -- USD.
Hoće li LOOPIN još narasti ove godine?
LOOPIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOOPIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:46 (UTC+8)

LooPIN Network (LOOPIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.