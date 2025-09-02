Liquidus (LIQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.060896 $ 0.060896 $ 0.060896 24-satna najniža cijena $ 0.062678 $ 0.062678 $ 0.062678 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.060896$ 0.060896 $ 0.060896 24-satna najviša cijena $ 0.062678$ 0.062678 $ 0.062678 Najviša cijena ikada $ 0.684921$ 0.684921 $ 0.684921 Najniža cijena $ 0.03926328$ 0.03926328 $ 0.03926328 Promjena cijene (1H) -0.86% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) -0.46% Promjena cijene (7D) -0.46%

Liquidus (LIQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.061413. Tijekom protekla 24 sata, LIQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.060896 i najviše cijene $ 0.062678, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQ je $ 0.684921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03926328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQ se promijenio za -0.86% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquidus (LIQ)

Tržišna kapitalizacija $ 221.77K$ 221.77K $ 221.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 398.93K$ 398.93K $ 398.93K Količina u optjecaju 3.61M 3.61M 3.61M Ukupna količina 6,500,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquidus je $ 221.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQ je 3.61M, s ukupnom količinom od 6500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 398.93K.