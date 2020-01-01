Liquidus (LIQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquidus (LIQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liquidus (LIQ) Informacije Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus. Službena web stranica: https://liquidus.finance Bijela knjiga: https://liquidus.finance/LitePaper.pdf Kupi LIQ odmah!

Liquidus (LIQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquidus (LIQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 223.19K $ 223.19K $ 223.19K Ukupna količina: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M Količina u optjecaju: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 401.48K $ 401.48K $ 401.48K Povijesni maksimum: $ 0.684921 $ 0.684921 $ 0.684921 Povijesni minimum: $ 0.03926328 $ 0.03926328 $ 0.03926328 Trenutna cijena: $ 0.061766 $ 0.061766 $ 0.061766 Saznajte više o cijeni Liquidus (LIQ)

Liquidus (LIQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquidus (LIQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIQ tokena, istražite LIQ cijenu tokena uživo!

