LiquidLaunch Cijena danas

Trenutačna cijena LiquidLaunch (LIQD) danas je $ 0.00348757, s promjenom od 7.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQD u USD je $ 0.00348757 po LIQD.

LiquidLaunch trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,181,898, s količinom u optjecaju od 1.20B LIQD. Tijekom posljednja 24 sata, LIQD trgovao je između $ 0.00275754 (niska) i $ 0.00377913 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.082868, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0016493.

U kratkoročnim performansama, LIQD se kretao +0.03% u posljednjem satu i -0.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LiquidLaunch (LIQD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Količina u optjecaju 1.20B 1.20B 1.20B Ukupna količina 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243 1,198,919,050.52243

Trenutačna tržišna kapitalizacija LiquidLaunch je $ 4.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQD je 1.20B, s ukupnom količinom od 1198919050.52243. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.18M.