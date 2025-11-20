Liquid Agent Cijena danas

Trenutačna cijena Liquid Agent (LIQUID) danas je $ 0.0043285, s promjenom od 2.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQUID u USD je $ 0.0043285 po LIQUID.

Liquid Agent trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 243,450, s količinom u optjecaju od 56.24M LIQUID. Tijekom posljednja 24 sata, LIQUID trgovao je između $ 0.00410817 (niska) i $ 0.00449794 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.145824, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00401352.

U kratkoročnim performansama, LIQUID se kretao -- u posljednjem satu i -23.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Liquid Agent (LIQUID)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Agent je $ 243.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQUID je 56.24M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 432.85K.