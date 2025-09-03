LIQ Protocol (LIQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.81% Promjena cijene (7D) -4.66% Promjena cijene (7D) -4.66%

LIQ Protocol (LIQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LIQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQ je $ 4.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQ se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.81% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.80K$ 69.80K $ 69.80K Količina u optjecaju 30.00M 30.00M 30.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIQ Protocol je $ 20.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQ je 30.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.80K.