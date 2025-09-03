Više o LIQ

LIQ Informacije o cijeni

LIQ Službena web stranica

LIQ Tokenomija

LIQ Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LIQ Protocol Logotip

LIQ Protocol Cijena (LIQ)

Neuvršten

1 LIQ u USD cijena uživo:

$0.00069794
$0.00069794$0.00069794
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LIQ Protocol (LIQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:15:08 (UTC+8)

LIQ Protocol (LIQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.81%

-4.66%

-4.66%

LIQ Protocol (LIQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LIQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQ je $ 4.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQ se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.81% u posljednjih 24 sata i -4.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIQ Protocol (LIQ)

$ 20.94K
$ 20.94K$ 20.94K

--
----

$ 69.80K
$ 69.80K$ 69.80K

30.00M
30.00M 30.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIQ Protocol je $ 20.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQ je 30.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.80K.

LIQ Protocol (LIQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LIQ Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LIQ Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LIQ Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LIQ Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.81%
30 dana$ 0+2.27%
60 dana$ 0-5.54%
90 dana$ 0--

Što je LIQ Protocol (LIQ)

A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LIQ Protocol (LIQ)

Službena web-stranica

LIQ Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LIQ Protocol (LIQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LIQ Protocol (LIQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LIQ Protocol.

Provjerite LIQ Protocol predviđanje cijene sada!

LIQ u lokalnim valutama

LIQ Protocol (LIQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LIQ Protocol (LIQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LIQ Protocol (LIQ)

Koliko LIQ Protocol (LIQ) vrijedi danas?
Cijena LIQ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIQ u USD?
Trenutačna cijena LIQ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LIQ Protocol?
Tržišna kapitalizacija za LIQ je $ 20.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIQ?
Količina u optjecaju za LIQ je 30.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIQ?
LIQ je postigao ATH cijenu od 4.38 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIQ?
LIQ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIQ?
24-satni obujam trgovanja za LIQ je -- USD.
Hoće li LIQ još narasti ove godine?
LIQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:15:08 (UTC+8)

LIQ Protocol (LIQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.