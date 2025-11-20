LILLY Cijena danas

Trenutačna cijena LILLY ($LILLY) danas je $ 0.00016049, s promjenom od 0.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $LILLY u USD je $ 0.00016049 po $LILLY.

LILLY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 160,523, s količinom u optjecaju od 1.00B $LILLY. Tijekom posljednja 24 sata, $LILLY trgovao je između $ 0.00015196 (niska) i $ 0.00016254 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00100833, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00015196.

U kratkoročnim performansama, $LILLY se kretao -0.05% u posljednjem satu i -11.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LILLY ($LILLY)

Tržišna kapitalizacija $ 160.52K$ 160.52K $ 160.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.52K$ 160.52K $ 160.52K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

