Lightspeed Cijena danas

Trenutačna cijena Lightspeed (SPEED) danas je $ 0.00035041, s promjenom od 1.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPEED u USD je $ 0.00035041 po SPEED.

Lightspeed trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90,683, s količinom u optjecaju od 257.57M SPEED. Tijekom posljednja 24 sata, SPEED trgovao je između $ 0.00034239 (niska) i $ 0.00038143 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00236018, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00028321.

U kratkoročnim performansama, SPEED se kretao -0.52% u posljednjem satu i -27.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lightspeed (SPEED)

Tržišna kapitalizacija $ 90.68K$ 90.68K $ 90.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.55K$ 105.55K $ 105.55K Količina u optjecaju 257.57M 257.57M 257.57M Ukupna količina 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lightspeed je $ 90.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEED je 257.57M, s ukupnom količinom od 299792458.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.55K.