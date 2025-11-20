Libra Cijena danas

Trenutačna cijena Libra (LIBRA) danas je $ 0.00573525, s promjenom od 145.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIBRA u USD je $ 0.00573525 po LIBRA.

Libra trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,469,737, s količinom u optjecaju od 256.42M LIBRA. Tijekom posljednja 24 sata, LIBRA trgovao je između $ 0.00191412 (niska) i $ 0.0058624 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.752851, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00105687.

U kratkoročnim performansama, LIBRA se kretao +6.93% u posljednjem satu i -42.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Libra (LIBRA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Količina u optjecaju 256.42M 256.42M 256.42M Ukupna količina 999,989,040.201878 999,989,040.201878 999,989,040.201878

