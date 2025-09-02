Leviathan Points (SQUID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0077424 $ 0.0077424 $ 0.0077424 24-satna najniža cijena $ 0.00809324 $ 0.00809324 $ 0.00809324 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0077424$ 0.0077424 $ 0.0077424 24-satna najviša cijena $ 0.00809324$ 0.00809324 $ 0.00809324 Najviša cijena ikada $ 0.04318002$ 0.04318002 $ 0.04318002 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.29% Promjena cijene (1D) -2.92% Promjena cijene (7D) -5.86% Promjena cijene (7D) -5.86%

Leviathan Points (SQUID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00784646. Tijekom protekla 24 sata, SQUIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0077424 i najviše cijene $ 0.00809324, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQUID je $ 0.04318002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQUID se promijenio za -1.29% u posljednjih sat vremena, -2.92% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Leviathan Points (SQUID)

Tržišna kapitalizacija $ 196.16K$ 196.16K $ 196.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.16K$ 196.16K $ 196.16K Količina u optjecaju 25.00M 25.00M 25.00M Ukupna količina 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Leviathan Points je $ 196.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQUID je 25.00M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.16K.