Level (LVL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Level (LVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Level (LVL) Informacije Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Službena web stranica: https://app.level.finance/ Kupi LVL odmah!

Level (LVL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Level (LVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 204.37K $ 204.37K $ 204.37K Ukupna količina: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Količina u optjecaju: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 314.93K $ 314.93K $ 314.93K Povijesni maksimum: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 Povijesni minimum: $ 0.01042921 $ 0.01042921 $ 0.01042921 Trenutna cijena: $ 0.01173472 $ 0.01173472 $ 0.01173472 Saznajte više o cijeni Level (LVL)

Level (LVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Level (LVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LVL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LVL tokena, istražite LVL cijenu tokena uživo!

